Самое интересное в регионе — в нашей традиционной рубрике «Это обсуждают»

Разножанровую юбилейную экспозицию в культурно-выставочном центре «Вернисаж» представила прокопчанка Людмила Александрова. Ценители замечают, от выставки к выставке художница заметно добавляет в мастерстве. И если в прошлые годы это была категоричная графика, то с годами душа оттаяла, и к юбилею всё чаще стали появляться краски.

В Мариинском районе поймали браконьеров. В результате рейда на территории Тюменевского обхода были задержаны два местных жителя. В их автомобиле обнаружена туша лося, охотничье огнестрельное ружье, нож и топор. Причиненный ущерб животному фонду Кузбасса — 240 тысяч рублей. В отношении браконьеров возбуждают уголовное дело.

В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием. Диагноз — нарушение обмена длинноцепочечных жирных кислот. 20 дней врачи боролись за его жизнь. Сейчас ребенок питается специальной смесью. При соблюдении диеты малышу ничего не угрожает. В России всего восемь детей живут с таким диагнозом.

Роспотребнадзор назвал опасные для купания пляжи в Кузбассе. Положительное заключение эксперты выдали только трём местам: озеру Песчаное, Тисульского района, Голубым прудам в таштагольском посёлке Темиртау и пляжу на реке Кондома. Список непригодных для купания мест можно найти на официальном сайте Роспотребнадзора.

Необычный арт-объект заметили на стройке в Кемерове. Рабочие оформили один из башенных кранов в честь празднования 300-летия Кузбасса. Глава региона похвалил строителей кассационного суда за креативный подход к работе.