СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
  • Новости
    • previous arrow
      next arrow
      previous arrownext arrow
      Slider
  • О компании
  • Рекламодателю
  • Телепрограмма
Slider
Другие новости 07.08.2019

На базе кемеровского предприятия проводят эксперимент по повышению производительности труда

Несколько задач решают сегодня специалисты Кемеровского опытного ремонтно-механического завода и московская группа Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Только по выпуску машин для вывоза мусора можно повысить производительность на 30 процентов.

Бережливое производство, повышение производительности труда, экономика региона. Каждое звено в этой цепочке направлено на улучшение качества жизни кузбассовцев. Сегодня четыре промышленных предприятия региона стали пилотными участниками нацпроекта. На двух из них в настоящее время работает команда экспертов из Федерального центра компетенций. Детальный анализ работы поможет выработать комплекс мер по перестроению производственных и организационных процессов.

Почти 22 млн рублей. Такое финансирование будет направлено в регион в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Цель — реализация мер адресной поддержки производственников. Так, например, в ближайшее время на «Кемеровском опытном ремонтно-механическом заводе» будут внедрены принципы «Бережливого производства» на линии по производству новых мусоровозов.

Итогом работы станут уникальные машины с повышенным коэффициентом уплотнения мусора. Они будут оснащены современными цифровыми системами контроля. В результате применения разработанной схемы производительность труда на предприятии повысится до 30%, а это даст положительный эффект для региональной экономики.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Отчетная конференция губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева. Итоги двухсот дней. (текстовая трансляция)
Новая традиция на празднование Дня шахтёра появится в Кузбассе с 2020 года
В Тяжине прошла спартакиада Центров занятости Кузбасса
Первый в областной столице и Кузбассе аквапарк появился на территории базы отдыха «Березово»
Больше 2000 подростков в эти дни завершают сдачу вступительных экзаменов в Кемеровское Президентское кадетское училище

CATEGORIES

ДРУГИЕ НОВОСТИ

07-08-2019

Итоги форума рабочей молодежи и экомарафона «Зубочистка» подвели на Поднебесных Зубьях

07-08-2019

Бронзовый призер чемпионата России по дрон-рейсингу — из Кузбасса

07-08-2019

Накануне депутаты областного Совета сдавали нормы ГТО

07-08-2019

Самое интересное в регионе — в нашей традиционной рубрике «Это обсуждают»

07-08-2019

На базе кемеровского предприятия проводят эксперимент по повышению производительности труда

07-08-2019

Новая традиция на празднование Дня шахтёра появится в Кузбассе с 2020 года