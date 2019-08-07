На базе кемеровского предприятия проводят эксперимент по повышению производительности труда

Несколько задач решают сегодня специалисты Кемеровского опытного ремонтно-механического завода и московская группа Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Только по выпуску машин для вывоза мусора можно повысить производительность на 30 процентов.

Бережливое производство, повышение производительности труда, экономика региона. Каждое звено в этой цепочке направлено на улучшение качества жизни кузбассовцев. Сегодня четыре промышленных предприятия региона стали пилотными участниками нацпроекта. На двух из них в настоящее время работает команда экспертов из Федерального центра компетенций. Детальный анализ работы поможет выработать комплекс мер по перестроению производственных и организационных процессов.

Почти 22 млн рублей. Такое финансирование будет направлено в регион в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Цель — реализация мер адресной поддержки производственников. Так, например, в ближайшее время на «Кемеровском опытном ремонтно-механическом заводе» будут внедрены принципы «Бережливого производства» на линии по производству новых мусоровозов.

Итогом работы станут уникальные машины с повышенным коэффициентом уплотнения мусора. Они будут оснащены современными цифровыми системами контроля. В результате применения разработанной схемы производительность труда на предприятии повысится до 30%, а это даст положительный эффект для региональной экономики.