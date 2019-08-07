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Другие новости 07.08.2019

Новая традиция на празднование Дня шахтёра появится в Кузбассе с 2020 года

Со следующего года в день главного горняцкого праздника будет проходить масштабный культурный фестиваль. Такую идею предложил глава региона Сергей Цивилев на встрече с организаторами недавно прошедшего в областной столице рок-концерта «Легенды мирового рока».

Шоу стало настоящим музыкальным событием для всего Кузбасса. По мнению губернатора, жители региона заслуживают целый цикл разноплановых культурных мероприятий на любой вкус в день главного кузбасского праздника.

До начала 90-х в Кемеровской области проводился фестиваль «Зори Кузбасса». В течение нескольких дней профессиональные коллективы и самодеятельные артисты Кузбасса выступали на одной сцене со столичными «звездами». Теперь подобную традицию хотят возродить в новом формате.

Губернатор поручил начальнику департамента культуры и национальной политики Марине Евсе создать рабочую группу по формированию стратегии фестиваля, а также предложить состав оргкомитета и варианты нового названия.

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