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Другие новости 05.08.2019

Старейший музей Татарстана представил в Новокузнецке свою экспозицию «Искусство казанских татар»

Предметы интерьера и обихода, одежда, образцы ювелирного искусства и народных промыслов позволяют лучше узнать культуру древнего народа и проследить преемственность его традиций.

В музее это, пожалуй, самое вкусное открытие выставки. И одно из самых душевных. Наверное, поэтому за угощением никто не спешил. Все погружались в атмосферу. Национальный музей Республики Татарстан — один из крупнейших в России — впервые представил в Новокузнецке свою экспозицию.

Это лишь крохотная часть его собрания — около 200 предметов из более чем 940 тысяч. Но и эта пара сотен экспонатов прекрасно отражает традиции и богатую культуру татарского народа. Шамаили служили украшением домов мусульман. Важное место в их жилище и в экспозиции занимают предметы для религиозных ритуалов и главная книга ислама — Коран. Здесь и большие рукописные образцы, и миниатюрные.

Выставка — словно экскурсия по лавкам лучших мастеров от 18 века до наших дней. И если, например, вышивкой или ткачеством славились не только татарские авторы, то казанские Ичиги — сапоги и другая обувь из кожаной мозаики — явление уникальное. Произведения декоративно-прикладного творчества дополняют полотна современных художников.

В Кузбассе эта выставка стала первым музейным проектом такого масштаба, столь полно и разнообразно представляющем культуру и традиции мусульманского мира. Экспозиция уже пополнила знания кемеровчан — жителей Прокопьевска. В Новокузнецке она пробудет до конца сентября. Затем все экспонаты вернутся в Казань.

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