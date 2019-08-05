Самые интересные новости региона в нашей постоянной рубрике «Это обсуждают»

- Стала известна дата открытия «Лапландии». Владельцы кемеровского ТРЦ сообщили, что он распахнет свои двери 20 августа. Крупный торговый центр в Кемерове был закрыт решением суда по требованию муниципалитета 22 апреля этого года из-за выявленных в здании нарушений проектной документации. Всего было обнаружено 22 нарушения. На сегодняшний день все они уже исправлены.
- Шаманы с бубнами призывали дождь. Обряд во имя спасения сибирских лесов колдуны из России, Германии, Монголии и Польши провели на острове Ольхон на Байкале. Леса в Красноярском крае загорелись в конце июля. Министр природных ресурсов заявлял, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. Но другие версии тоже рассматриваются. По данным официальных органов, площадь лесных пожаров сегодня составляет около трех миллионов гектаров.
- Более 500 человек стали участниками акции «Велоночь» в Новокузнецке. В ходе мероприятия участники посетили основные исторические места города, объединенные тематикой. Во время остановок на маршруте экскурсоводы знакомили велосипедистов с интересными фактами становления Новокузнецка.
- Участницы конкурса «Мисс Прокопьевск-2019» провели тренировку и массовое спортивное занятие для отдыхающих загородного оздоровительного лагеря «Бережок». Причем, юноши и девушки не остались сторонними наблюдателями, а сами включились в танцевальный марафон. После чего отдыхающие торжественно обещали прийти болеть за конкурсанток. Правда, имена личных фавориток оставили пока в секрете. Но единодушно отметили, было приятно познакомиться с каждой из 12-ти участниц.
- «Это было потрясающее приключение!» Известная актриса Лукерья Ильященко назвала Кузбасс самым красивым местом в России. Так девушка написала в своём аккаунте в Instagram. Артистка ранее приехала в Кемеровскую область для съёмок в проекте о путешествиях. Компанию ей составил автор и ведущий популярного шоу Владимир Маркони.