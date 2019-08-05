В Тяжине прошла спартакиада Центров занятости Кузбасса

В соревнованиях приняли участие более 100 человек в 5 дисциплинах.

Страсти кипят не хуже, чем на Олимпиаде. Масс-рестлинг — национальный вид спорта Якутии — теперь представлен и на спартакиаде службы занятости Кузбасса. Правила предельно просты: нужно перетянуть палку на свою сторону.

В соревнованиях участвуют 26 команд в индивидуальных и групповых зачетах от каждой территории области. В том числе в спартакиаде заявлены представители департамента труда и отряда молодёжи особого назначения.

Еще один этап соревнований — биатлон. За пару месяцев до начала турнира каждая команда тренировалась в спортивном зале, чтобы не только быстро бегать, но и метко стрелять. Также соревнующиеся показали себя в дартсе, прыгали на скакалке и прошли полосу препятствий. Участники старалась выложиться по максимуму, чтобы занять своё место на почётном пьедестале.

В этом году специальный приз отправился команде ветеранов. Третье место в общем зачёте заняла команда из Яшкинского района, второе — из Яйского. «Золото» чемпионата выиграли «Туристы» из Новокузнецка.

15 областная спартакиада показала, специалисты центров занятости умеют не только трудоустраивать, но и проявлять волю к победе и в спорте, и в творчестве.