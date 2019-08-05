В Кемерове встречали призёра первенства мира по спортивной борьбе Лучану Бекбаулову

Сегодня она прилетела в областную столицу. Девушка вернулась из болгарской Софии, где проходил турнир.

Лучана — уроженка Полысаева, численность которого составляет всего 26,5 тыс. человек. Борьбой занимается с 9 лет под руководством тренера Алексея Пустотина. С 16 лет принимает участие в международных соревнованиях.

На стадии 1/4 прошедшего турнира Лучана в упорной борьбе одержала победу над представительницей Украины со счетом 8:0. Спортсменку из Индии в полуфинале она победила со счетом 10:0. Тяжелая схватка в борьбе за «золото» с японкой закончилась поражением.

Следующие соревнования Лучаны будут проходить уже в новой весовой категории. На первенстве России в октябре она снова будет оспаривать право представлять нашу страну на мировых турнирах.