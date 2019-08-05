СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)705-605
  • Телепрограмма
  • Новости
    • previous arrow
      next arrow
      previous arrownext arrow
      Slider
  • О компании
  • Рекламодателю
Slider
Другие новости 05.08.2019

В Кемерове встречали призёра первенства мира по спортивной борьбе Лучану Бекбаулову

Сегодня она прилетела в областную столицу. Девушка вернулась из болгарской Софии, где проходил турнир.

Лучана — уроженка Полысаева, численность которого составляет всего 26,5 тыс. человек. Борьбой занимается с 9 лет под руководством тренера Алексея Пустотина. С 16 лет принимает участие в международных соревнованиях.

На стадии 1/4 прошедшего турнира Лучана в упорной борьбе одержала победу над представительницей Украины со счетом 8:0. Спортсменку из Индии в полуфинале она победила со счетом 10:0. Тяжелая схватка в борьбе за «золото» с японкой закончилась поражением.

Следующие соревнования Лучаны будут проходить уже в новой весовой категории. На первенстве России в октябре она снова будет оспаривать право представлять нашу страну на мировых турнирах.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Больше 2000 подростков в эти дни завершают сдачу вступительных экзаменов в Кемеровское Президентское кадетское училище
Из Кемеровского центра помощи диким и экзотическим животным после реабилитации был выпущен ястреб
Первый в областной столице и Кузбассе аквапарк появился на территории базы отдыха «Березово»
Информационная картина дня в рубрике «Это обсуждают»
В России отмечают День ВДВ

CATEGORIES

ДРУГИЕ НОВОСТИ

05-08-2019

Старейший музей Татарстана представил в Новокузнецке свою экспозицию «Искусство казанских татар»

05-08-2019

Самые интересные новости региона в нашей постоянной рубрике «Это обсуждают»

05-08-2019

В Тяжине прошла спартакиада Центров занятости Кузбасса

05-08-2019

В Кемерове встречали призёра первенства мира по спортивной борьбе Лучану Бекбаулову

05-08-2019

В поселке Ягуново идёт обновление образовательного учреждения по программе «Моя новая школа»

02-08-2019

Из Кемеровского центра помощи диким и экзотическим животным после реабилитации был выпущен ястреб