СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)705-605
  • Телепрограмма
  • Новости
    • previous arrow
      next arrow
      previous arrownext arrow
      Slider
  • О компании
  • Рекламодателю
Slider
Другие новости 05.08.2019

В поселке Ягуново идёт обновление образовательного учреждения по программе «Моя новая школа»

Уже в октябре первый звонок прозвенит для полсотни ребят. Ход строительства школы проверил Сергей Цивилев, который отправился в мотопутешествие по Кузбассу.

Новая, современная, цифровая. Именно такой через пару месяцев станет школа в поселке Ягуново. То, как она будет выглядеть, решали и сами ученики. И многие их пожелания учтены. Например, оформление внутренний помещений, цветовая гамма. Теперь осталось дождаться, когда прозвенит первый звонок в обновленном образовательном учреждении.

Строительство школы проверил губернатор Сергей Цивилев. Он отправился в путешествие по Кузбассу на трицикле. В планах — проверить строящуюся магистраль, заехать в столицу Дня шахтёра и осмотреть населенные пункты области. Поселок Ягуново стал отправной точкой.

Сергей Цивилев пообщался со строителями и жителями поселка. Посетил местный детский сад и сделал фото на память с местными ребятами.

Учреждение ремонтируется по программе «Моя новая школа». Сейчас здесь идет фасадная отделка, ремонт внутренних помещений. Школа превратится в образовательный центр. Здесь ребята смогут получить и основное, и дополнительное образование. Для них откроются студия робототехники и звукозаписи, театральный кружок, скалодром, автогородок и многое другое.

Путешествие на мотоцикле для губернатора — возможность оперативно проверить обновление Кузбасса. После объезда поселка Ягуново, Сергей Цивилев на «железном коне» продолжает путешествие по области. Работы по обновлению региона не должны останавливаться ни на минуту. До 300-летия Кузбасса осталось 700 дней.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Больше 2000 подростков в эти дни завершают сдачу вступительных экзаменов в Кемеровское Президентское кадетское училище
Из Кемеровского центра помощи диким и экзотическим животным после реабилитации был выпущен ястреб
Первый в областной столице и Кузбассе аквапарк появился на территории базы отдыха «Березово»
Информационная картина дня в рубрике «Это обсуждают»
В России отмечают День ВДВ

CATEGORIES

ДРУГИЕ НОВОСТИ

05-08-2019

Старейший музей Татарстана представил в Новокузнецке свою экспозицию «Искусство казанских татар»

05-08-2019

Самые интересные новости региона в нашей постоянной рубрике «Это обсуждают»

05-08-2019

В Тяжине прошла спартакиада Центров занятости Кузбасса

05-08-2019

В Кемерове встречали призёра первенства мира по спортивной борьбе Лучану Бекбаулову

05-08-2019

В поселке Ягуново идёт обновление образовательного учреждения по программе «Моя новая школа»

02-08-2019

Из Кемеровского центра помощи диким и экзотическим животным после реабилитации был выпущен ястреб