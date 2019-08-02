Из Кемеровского центра помощи диким и экзотическим животным после реабилитации был выпущен ястреб

2 недели назад его нашли жители города, и уже сегодня краснокнижный пернатый вернулся в естественную среду обитания.

Не то, что летать, ястреб не мог даже передвигаться на лапах. Таким беспомощным его обнаружили жители Кемерова в черте города. Неравнодушные горожане доставили птицу в Центр помощи диким и экзотическим животным. Специалисты поставили пернатому пациенту диагноз — паралич нижних конечностей.

2 недели в стационарных условиях — и ястреб уже свободно летает по вольеру. А в соседних клетках его товарищи — такие же пострадавшие птицы, которым только предстоит лечение. Всего в центре 15 крылатых особей. Коршуны, соколы и несколько видов сов. Ну а для некоторых, этот центр — постоянное место жительства.

Ястребу имени не дали. Держать долго не планировали. Да и тяжело ему здесь. Хищник не привык тесниться в вольерах. Тем более, сохранение этого вида — задача стратегическая. Ястреб-перепелятник занесен в Красную книгу Кемеровской области.

Птица сегодня возвращается домой, на волю. Специалисты выпустили его на территории Барзаского заповедника. И возможно, к 2021 году Красная книга Кузбасса уменьшится хотя бы на одну страницу.