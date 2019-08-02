Информационная картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1.Систему «5С», основанную на пяти шагах к бережливому производству, осваивают на энергетических предприятиях Прокопьевска. Первая «С» — это сортировка, позволяющая избавиться от ненужных предметов. Следующий шаг — систематизация, когда каждая вещь располагается на отведенном месте. Ещё одна «С» — содержание в чистоте. Стандартизация определяет стандарт рабочего места и всех сопутствующих улучшений, тогда как пятая «С» -совершенствование. Своего рабочего места и жизни в целом.

2.Вступила в силу новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Законодатели ужесточили ответственность для судоводителей маломерных судов за нарушение правил плавания. Так, в статье 11.8 изменились санкции всех трех частей.