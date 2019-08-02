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Другие новости 02.08.2019

В подарок горняцкому городу. В Киселёвске появилась новая детская площадка

Игровой комплекс установлен в парке аттракционов. Первыми открывателями места для активного отдыха стала городская детвора.

В городке аттракционов состоялось торжественное открытие детского игрового комплекса, который городу подарил губернатор области Сергей Цивилев в рамках акции «100 детских площадок» и празднования 300-летия Кузбасса.

На площади в 144 квадратных метра установлено 12 элементов. Комплекс соответствует всем требованиям безопасности. Острых углов нет, покрытие рекортановое. Первыми место для игр оценили маленькие жители города. Многие из них с нетерпением ждали открытия, ведь это еще одно место, где можно весело и с пользой провести время и завести новые знакомства.

Родители мыслят немного иначе. Для них главное — чтоб место для игр было максимально безопасным, а дети приходили домой уставшие, но счастливые.

Пока те, кто постарше, заводили новые знакомства на игровой площадке, малыши участвовали в праздничном представлении. Целый час песен, танцев и забавных конкурсов, и память о знаковом событии — открытии игровой площадки — этим детям обеспечена.

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