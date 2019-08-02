Долгожданная детская площадка появится в посёлке Тяжинский

Здесь реализуется программа «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Жители сами выбрали, как благоустроят территорию.

Фонтан в центре — одна из главных достопримечательностей Тяжинского. Маленькая Агата пока не понимает, почему родители приводят её именно сюда. Чуть позже они ей расскажут: в посёлке не так много мест для отдыха. Выбирать не приходится.

Теперь здесь появится современный и, главное, безопасный комплекс для детей. Кроме этого, обновится и вся площадь Ленина.

Всего было отправлено пять заявок. Жители предлагали благоустроить парки, скверы, мемориальные комплексы. На общем собрании поселения решили обновить центральную площадь. Освещение пришло в негодность, устарели скамейки и урны. Теперь здесь поставят новые фонари, установят парковые диваны. На благоустройство больше миллиона рублей выделят из областного бюджета, часть средств потратят сами жители. Сумму они также обсудили всем посёлком.

В проекте «Твой Кузбасс – твоя инициатива» приняли участие 123 тысячи жителей Кузбасса. В среднем, вклады от населения составили от 100 до 500 рублей. Отдельные суммы достигали пяти тысяч.

Тем временем сладости у маленькой жительницы Тяжинского закончились. Как и её прогулка. Но скоро Агата вернётся и будет играть на новой площадке. Ко Дню шахтера здесь установят новые горки, качели и фонари.