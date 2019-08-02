В России отмечают День ВДВ

В Кузбассе прошли традиционные памятные и спортивные мероприятия в честь голубых беретов. Непременным элементом празднований стало купание десантников в фонтанах и прочих водоемах в 70-е годы. Существует множество версий происхождения традиции. Но теперь 2-го августа городские фонтаны высушены.

Кто-то гордится, что десантник, после службы, а кто-то с детства мечтает попасть в ВДВ, как Николай Шелехов. Молодым восторгался дедами, которые воевали за мирное небо. Считал эти войска элитными. Теперь с трепетом вспоминает свой первый прыжок с парашютом.

К ярким воспоминаниям о службе Александр Уханов решил добавить новые. Сегодня он отмечает свою свадьбу. Дату выбрали неслучайно. Молодожёны считают 2 августа семейным днем. Сослуживцы, как родные братья, поздравляют новобрачных. Только вместо «горько» сегодня кричат — «За ВДВ».

Праздничные мероприятия прошли по всему Кузбассу. В честь голубых беретов в Новокузнецке для всех жителей и гостей организовали марш-бросок «За ВДВ!». Забег прошел и в Гурьевском районе, в зоне отдыха «Салаирские плесы». Сегодня на дорогах региона мелькают голубые флаги, и только слышно гордое троекратное «ура».