Чемпионат Мира в Кузбассе

Международная федерация волейбола определилась с городами, принимающими турнир.

Ранее ФИВБ назвала восемь основный городов — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск. В них есть вся необходимая инфраструктура, соответствующая требованиям федерации.

Накануне стало известно о последних участниках мундиаля.

«Кемерово и Ярославль — два города с сильной волейбольной культурой, которые готовы принять эти фантастические соревнования в 2022 году. Спортсменам и болельщикам гарантирован самый лучший приём в десяти городах во время чемпионата мира. Россия – страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт организации международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что они проведут великолепное соревнование. Проводя чемпионат мира в городах по всей России, болельщики смогут лично насладиться международным волейболом самого высокого класса, обеспечивая большое наследие в стране и окружающем регионе» — цитирует президента ФИВБ Ари Граса официальный сайт федерации.

«Чемпионат мира – это прекрасная возможность не только продемонстрировать российское гостеприимство и спортивную организаторскую составляющую, но и привлечь новое поколение любителей волейбола в России. Мы хотим создать незабываемые моменты, которые вдохновят людей в России и во всем мире заниматься нашим прекрасным видом спорта. Мы увидели всплеск интереса к волейболу после того, как Россия выиграла Лигу наций в 2018 и 2019 гг., и мы уже с нетерпением ждем проведения большого события, которое понравится всей волейбольной семье», — а это уже ответное слово президента ВФВ Станислава Шевченко.

Чемпионат мира в России пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Наша страна впервые примет мужской ЧМ после того, как Советский Союз проводил турниры в 1952 и 1962 годах.

Сегодня в Кемерове идёт строительство нового спортивного универсального комплекса «Кузбасс-Арена». Предстоящий чемпионат России волейбольный «Кузбасс» проведёт в ранге чемпиона.