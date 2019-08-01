В Кузбасском центре искусств открылась благотворительная выставка «Искусство доброты»

На ней представлены полсотни картин кемеровской художницы Анастасии Галкиной. Так она решила помочь 16-летнему Данилу Наумову, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации.

15 июня 2019 года. День рождения 16-летнего Данила Наумова. Как и каждый год, он его отмечает с друзьями на турбазе. Веселая компания, жаркая погода и водоем неподалеку. Данил прыгает в озеро и попадает на мелководье. Удар приходится на голову. Молодой человек теряет сознание и захлебывается водой. Диагноз врачей: тяжелый ушиб спинного мозга, острая спинномозговая травма. 15 июня — второй день рождения Данила. Клич о помощи мама пострадавшего бросила в социальных сетях. Особой надежды не было. Но горе сближает даже незнакомых.

На пост откликнулась кемеровская художница Анастасия Галкина. В качестве помощи она предложила свое творчество.

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере помог Анастасии найти площадку, подготовить выставку и рассказать всему городу о ней. На стенах — около 50 картин. И каждая из них — вклад в здоровье Данила. Все вырученные средства пойдут на его реабилитацию.

Выставка будет работать до 16 августа. А в выходные в Кузбасском центре искусств пройдут благотворительные мастер-классы от именитых художников для детей и взрослых. Диагноз Данила неутешительный. Но шанс есть. И чудо происходит тогда, когда его творят десятки, сотни и тысячи людей.