Магазин нового формата. В Кемерове открылся первый в Кузбассе супермаркет «Мария Ра» обновленного вида

Выбор продуктов стал заметно больше: свежее мясо, экзотические фрукты, готовые блюда.

Открытия магазина «Мария Ра» на проспекте Химиков, 45 в Кемерове местные жители ждали с нетерпением. В новом супермаркете открылась кофейня «Кернер Рама» для быстрых покупок. Здесь можно выпить вкусный свежесваренный кофе по доступной цене и взять с собой горячую выпечку на завтрак, в дорогу или перекусить за барной стойкой.

Продуктовую зону обновили и расширили, чтобы покупатели в свободное время могли неспеша выбрать все необходимое. На прилавках появились новые продукты и готовые блюда. Расширен выбор алкоголя. В новом магазине сделана отдельная подборка вин для любого повода и кошелька.

7 августа состоится праздник, посвящённый открытию супермаркета. В течение дня посетителей ожидают подарки, сюрпризы и дополнительные скидки. В этот день при покупке от 400 рублей вы получите хот-дог и пепси в подарок.