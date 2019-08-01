160 километров за одно лето. В области реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Работы идут по всему Кузбассу. Что-то уже сдано в эксплуатацию, а что-то задерживается.

Отремонтировать двадцать восемь километров дорог в черте города в рамках национального проекта — таков план для Новокузнецка на текущий год. Большая часть уже на завершающей стадии. Вопросы только по двум, самым крупным объектам — проспекту Металлургов и Бызовскому шоссе.

Сложности только с подрядчиками. Пока нет желающих заниматься реконструкцией этих объектов. Возможно из-за сложности проектов и большого объема работ.

Остальные объекты, вошедшие в нацпроект, не такие масштабные. Но не менее значимые. Многие уже давно нуждались в ремонте. Проспект Кузнецкстроевский — один из последних, где еще идут масштабные работы. А потом — еще пройти процедуру проверки. Это обязательно для всех объектов, входящих в проект «БКД». Чаще всего инспекторы находят мелкие недочёты. Сломал статистику подрядчик, который ремонтировал дорогу на улице Автотранспортная.

В целом, говорят специалисты, темпы ремонта дорог в Новокузнецке хорошие. В работе семьдесят восемь процентов объектов. Три из них — проспект Строителей, улица Пирогова и Технический проезд — приняты в эксплуатацию.