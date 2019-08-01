В эти дни полным ходом идет подготовка к традиционному международному борцовскому турниру «Шахтерская слава»

В этот раз будет спортивная и даже строительная часть, так как руководители Федерации вольной борьбы и сами спортсмены активно помогают в создании нового зала единоборств в Кемерове.

За годы существования турнир «Шахтерская слава» приобрел мировую известность. Вот и на этот раз заявились представители всех ведущих борцовских держав. Тем временем хозяева готовятся и думают о будущей смене. Рядом с одной из школ областного центра строится специализированный зал, в котором борцы-вольники будут воспитывать молодёжь и тренироваться. Уже появились очертания первого этажа, подготовлены металлоконструкции. Отставания от графика строительства нет. Ещё до открытия турнира здесь смогут побывать участники, чтобы оценить ход работ.

Кстати, Федерация активно помогает возводить не только спортивные объекты, но и культовые сооружения. Рядом с Губернским центром спорта «Кузбасс» стоит часовня, которую помогали строить спортсмены.

Есть их вклад и в возведении часовни в парке Ангелов, что скоро откроется на месте трагедии в «Зимней вишне». Руководство Федерации помогает как материально, так и поддерживает строителей и художников. По прибытии в Кемерово ведущие борцы, а также руководители посетят мемориальный комплекс, чтобы почтить память погибших.