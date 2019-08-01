Детские поликлиники Междуреченска получили два аппарата для цифровой диагностики заболеваний глаз у детей

Новое оборудование поступило в медучреждения в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Диагностика глазных патологий. Еще месяц назад детей приходилось направлять на такие обследования в Кемерово. А это без малого 300 километров в одну сторону. Неудобство как самим пациентам, так и их родителям. Сегодня автоматически и с высокой точностью определять остроту зрения у малышей можно, не выезжая за приделы родного города.

Два кератометра корейского производства. Новая техника будет использоваться на приемах пациентов, а также при проведении профилактических осмотров. Аппараты с высокой точностью измеряют кривизну роговицы, что позволяет исключить необратимые изменения органов зрения, выявить патологии на ранней стадии.

На приобретение чудо-оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» из федерального бюджета выделено почти 600 тыс. рублей. Планируется, что кроме жителей Междуреченска, в котором насчитывается около 20 тыс. детей, обследование на новых устройствах по направлениям смогут проходить и пациенты из других малых городов юга области, которые нуждаются в офтальмологической помощи.