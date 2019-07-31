Новокузнецкие художники снова устраивают культурную революцию

В планах — целая серия из персональных выставок гостей из других регионов. Открывает его Ольга Кошелева из Омска. Её пастели, где чаще всего можно увидеть дома, кардинально отличаются от всего, что вы могли себе вообразить при словах – «городской пейзаж».

Все работы за считанный час разбредутся по залу Дома творческих союзов. Придётся потесниться. Больше 40 творений требуют масштабного пространства. Но выход найден. Как в мегаполисе — многоэтажная конструкция. Городским к такому уплотнению не привыкать.

Экспозиция была разделена на части. Половина добиралась до нас с помощью курьеров. А часть — в вагоне пассажирского поезда, за компанию с автором. В этом особая лёгкость пастели. Листы так и возят «раздетыми», а в рамки «наряжают» уже на местах.