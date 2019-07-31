Штраф угольным предприятиям, новые находки на разрезе, благоустройство края. Картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1.В Прокопьевском районе прокуратура оштрафовала сразу три угольных разреза, которые «забыли» провести рекультивацию земель. Нарушения земельного законодательства были выявлены во время очередной прокурорской проверки. Установлено, что три угольных предприятия после разработки месторождений полезных ископаемых не приняли меры к устранению загрязнения почвы, восстановлению плодородного слоя, созданию защитных лесных насаждений. Итог: три юридических лица оштрафованы на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

2.Четырехкилограммовую опухоль удалили хирурги новокузнецкой горбольницы №1. В течение 4 часов хирурги, гинекологи и урологи боролись за жизнь пациентки. 64-летняя женщина была направлена в хирургическую клинику Новокузнецкой городской клинической больницы №1 из городского Онкологического диспансера. Осложняло оперативное вмешательство наличие у нее единственной почки с явлениями почечной недостаточности. Хирургическое вмешательство выполнено успешно. На вторые сутки женщина была переведена в общую палату.

3.Экспедиционный отряд Кемеровского областного краеведческого музея работал на месторождении в окрестностях деревни Шестаково. Здесь специалисты обнаружили фрагменты скелета пситтакозавра: позвонки и фрагмент нижней челюсти с зубами. При окапывании монолита по периметру были извлечены позвонок, плечевая кость и фаланга молодой особи пситтакозавра. Эти слои, которые учёные ранее считали неперспективными, оказались богатыми на находки. Все они извлечены и перенесены в полевую лабораторию для дальнейшего изучения и препарирования.

4.В Калтане строгое жюри определит, какая усадьба в частном секторе станет лучшей. В числе участников конкурса — Светлана Евсеева. Её усадьбу можно увидеть из далека, но лишь самым близким видна вся красота сада. Цветник пестрит разноцветием. Розы, лилии, флоксы и даже цветущие кустарники. Колоритно смотрятся лягушата, розовый фламинго. Для кашпо под цветы она использовала обычную бочку для солений.