В поселке Турат вскоре появится спортивная площадка

Два столба и сетка. Пока юные спортсмены поселка Турат занимаются спортом в таких условиях. Но неравнодушные жители решили исправить ситуацию. Благодаря программе «Инициативное бюджетирование» и помощи областных властей, у жителей региона есть возможность преображать свои малые Родины.

Население Турата — 460 человек. Среди них 133 семьи и 160 детей. Здесь почти каждый день — праздник. Юбилей поселка, народные гуляния, конкурс на лучший участок. А вот заняться спортом жителям буквально негде. Спортивной площадки нет даже на территории школы. И решение, какой проект заявить для участия в программе «Инициативное бюджетирование», было принято единогласно.

За несколько часов в поселке образовалась инициативная группа, а уже через 2 дня была собрана вся сумма. Участие приняли и жители ближайших поселений. Решили: тоже будут приезжать на спортивные матчи.

Администрация Дачно-Троицкого сельского поселения уже провела аукцион и наняла подрядчиков. Остался лишь бумажный вопрос: подписание контрактов, оформление документов. И уже через неделю начнется активное строительство.

Еще один месяц юные футболисты будут играть на импровизированном поле. А уже с сентября здесь начнутся настоящие спортивные матчи на современной площадке. Которые, возможно, объединят жителей не только Турата, но всего сельского поселения.