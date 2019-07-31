Уже около 7 лет жители села Комиссарово добиваются, чтобы с 1 по 39 дом на улице Заречная провели водопровод

Все эти годы они вынуждены покупать сменные фильтры для воды из скважины.

Татьяна Самойлова с семьей переехала в новый дом несколько месяцев назад. Но спокойно жить здесь не может. Половина улицы Заречная — без центрального водоснабжения. Жители вынуждены набирать грязную воду из скважины. Но сегодня и это невозможно. Без предупреждения отключили электроэнергию. Поэтому домашние дела пришлось отложить. Кстати, второй половине улицы, по словам жителей, водопровод провели давно и за счет государственного бюджета. На обращения же граждан с 2013 года администрация Кемерова отвечает — делайте за свои деньги.

Но отсутствие водопровода — половина беды. В посёлке нет моста для транспорта. Два года назад, построенный ещё в советское время, он рухнул во время работ по очистке водного канала. Была сломана центральная свая.

Администрация города объясняет: строить новый — дорого. Местные жители готовы сами собрать деньги и восстановить переправу, но им запрещают, так как самострой опасен для жизни. Для того, чтобы добираться до всей инфраструктуры хотя бы пешком, отстроили пешеходный мост. Но, как оказалось, и он не совсем безопасный.

Вот так изо дня в день местные жители вынуждены собирать с грядок овощи с толстым слоем пыли, отмывать от нее детей в грязной воде после прогулки. И ждать, когда обещанная встреча с мэрией города состоится.