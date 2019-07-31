В Кемерове прошло заседание комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом

В регионе предлагают ряд мер поддержки. Например, поощрение иностранных студентов. Отличникам учебы ежегодно выделяют материальную помощь.

Добровольное переселение в Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом — программа для улучшения демографической ситуации в регионе, которая реализуется с 2009 года. Хотя проект и пользуется большой популярностью — за весь период в область прибыло более 15 тысяч человек, но повышение миграционной привлекательности региона остается актуальной задачей. В Кузбассе существует ряд дополнительных областных мер поддержки приезжающих соотечественников.

Сегодня на заседании подвели итоги первого полугодия 2019-го: внесли изменения в части увеличения показателей по приему соотечественников, предложили дополнительные меры поддержки, а также инициировали продление программы до 2022 года.