В Кемерове прошла 16 сессия областного Совета народных депутатов

На ней присутствовал губернатор Сергей Цивилев. Он инициировал два проекта федеральных законов, которые касаются незаконной добычи полезных ископаемых и розничной продажи пива.

Угроза для экономики, экологии и жизни человека. В Кузбассе работают десятки «чёрных копателей». Найти и остановить их работу — пол дела. Доказать их вред в суде — намного сложнее. В прошлом году в Киселёвске погиб водитель экскаватора, который незаконно добывал уголь. Губернатор Сергей Цивилев проинициировал два федеральных проекта, которые сегодня на сессии областного Совета одобрили депутаты. Одна из них — административная и уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых.

Закон подразумевает штрафы для должностных лиц до миллиона рублей с конфискацией техники, для юридических лиц — до 80 миллионов с изъятием техники. Эти поправки помогут и другим регионам, которые сталкиваются с теми же проблемами.

Еще одна инициатива губернатора касается розничной продажи пива. В феврале в силу вступил закон, ограничивающий продажу алкоголя в праздничные дни, а также на площади менее 50 и 25 кв. м в городе и сельской территории соответственно. Но владельцы пивточек нашли выход из ситуации: они оформили свои магазины, как места общепита.

Инициативы губернатора поддержал весь депутатский корпус. Всего на 16 сессии областного Совета народные избранники рассмотрели 64 вопроса. Они касались самых разных сфер: здравоохранения, образования, культуры, спорта и других значимых вопросов.

Поддержанные депутатами инициативы отправятся в Совет законодателей при Совете Федерации. А также проекты будут обсуждаться в Государственно Думе.