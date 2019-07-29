Нарушители на воде, причины ожога пищевода, поиски пропавшего мальчика. Картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1.В ходе рейдов на реке Томь сотрудники Кузбасской линейной полиции выявили 71 нарушителя административного законодательства. 6 человек управляли маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения. 38 административных протоколов составлены в отношении отдыхающих, парковавших свои автомобили в недопустимой близости от реки — менее 200 метров от берега. 27 жителей Кузбасса привлечены к административной ответственности за использование запрещенных орудий лова. Им грозит штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.

2.Ожог пищевода. С таким диагнозом в Областную детскую клиническую больницу в Кемерове поступил ребенок. Два месяца назад он проглотил батарейку. В процессе окисления она практически сожгла внутренности малыша. Теперь маленькому пациенту необходимы восстановительные процедуры.

3.В Яшкинском районе искали заблудившегося мальчика. З-летний ребенок с другими двумя детьми и взрослым мужчиной отправились в лес собирать грибы. В какой-то момент он пропал из вида, и старшие грибники не смогли докричаться до него. После обращения в полицию, искать пропавшего начали оперативно. Личный состав органов внутренних дел обследовал лесной массив в районе поисков. К стражам порядка присоединились местные жители, спасатели и волонтеры. В результате ребенок был найден под деревом. Его обнаружили местные жители, которые возвращались домой после сбора грибов. После осмотра медицинскими сотрудниками ребенок был возвращен родителям. В настоящее время по данному факту проводится проверка в отношении родителей. Полицейские составили административный протокол.

4.Ещё один стрит-арт объект появится в областной столице. Портрет Ивана Черняховского, дважды героя Советского Союза, решили разместить на фасаде дома, который расположен на улице, названной в его честь. Совсем недавно в районе Южный Кемерова по инициативе местных жителей на одном из зданий был нарисован портрет Веры Волошиной.