«ЭТО_Инкубатор». Проект от компании «Good Line» выпустил уже более 40 специалистов различных направлений IT-сферы

Полное погружение. 6 направлений: 1С, тестирование и автоматизация, фронтенд, мобильная и веб-разработка, а также дизайн. Специалистов этих ведущих направлений интернет-сферы готовит компания «Good Line».

В 4-м за 2 года потоке 25 студентов, которые успешно выполнили тестовое задание в выбранных направлениях и попали на стажировку. В течение 3-х месяцев ребятам предстоит подтянуть знания и поработать над реальным продуктом. Участники нового набора уже успели ощутить эффективность такого обучения.

Для поддержки будущих специалистов здесь созданы комфортные условия обучения. Введены стипендии, предоставляется жилье иногородним стажерам. Подать заявку в «ЭТО_Инкубатор» можно на сайте incubator.eto-it.ru. После необходимо подтвердить уровень знаний.

Обучение бесплатное. В течение года, при должном усердии, полученных знаний хватит, чтобы стать стажером проекта, а в последствии — специалистом одного из востребованных направлений.