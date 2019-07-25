В Полысаеве появится новая детская игровая площадка

Мечты сбываются, если над этим работать. Так, или примерно так решили полысаевцы. Общая идея, собственные средства и весомая финансовая поддержка от региональных властей.

Тихий зелёный островок в центре города. Это о парке имени Ивана Горовца в Полысаеве. Правда, сейчас здесь поют не птицы, а болгарка, которая режет металл. Временные неудобства. Бригада демонтирует старую игровую площадку. А горожане с удовольствием рассматривают проект новой, которая появится на этом месте уже через 2-3 недели. Сбрасывались на идею всем городом. Теперь с нетерпением ждут результат.

Новые качели, спортивные комплексы, горки. Ярко, красиво, современно. Играть здесь будет безопасно даже самым маленьким. А для родителей установят скамейки. Площадку постарались вписать в существующий комплекс аттракционов городского парка, продумали и учли все мелочи.

Эта площадка станет ещё одним проектом, который успешно реализовали в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование». «Твой Кузбасс — твоя инициатива» продолжает воплощать мечты кузбассовцев.