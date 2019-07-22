Акция «Первое сентября – каждому школьнику» стартовала в Гурьевске

На базе Центра дополнительного образования в 10:00 состоялось открытие школьной ярмарки.

Мероприятие направлено на оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям. С 2001 года в Кузбассе, благодаря областной акции, родители могут обеспечить своих детей необходимыми школьными принадлежностями.

Семьи с маленьким достатком получат по 5 тыс. рублей, а многодетные семьи, где воспитывается 4 и более детей школьного возраста — по 10 тыс. рублей, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Средства в виде сертификатов родители могут потратить на специализированных ярмарках, где кузбасские предприятия представят все необходимые товары для школьников по сниженным ценам.

До начала учебного года школьные базары пройдут во всех территориях Кемеровской области. В департаменте отметили, что на проведение акции будет направлено более 30 млн. рублей.