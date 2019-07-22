Сегодня отмечается всемирный День бокса

Кузбассовцы решили ознаменовать его массовым мероприятием на бульваре Строителей.

В линейном парке областного центра состоялся масштабный мастер-класс с участием профессиональных боксеров. Тренировку провели Игорь Харитонов — 3-х кратный победитель первенства Европы, 7-ми кратный победитель первенства России, Екатерина Дынник — чемпионка России, бронзовый призер чемпионата Европы и другие ведущие спортсмены Кузбасса. Вместе с горожанами и гостями города они отработали элементы приемов бокса, провели разминку и позанимались на свежем воздухе.

Стоит отметить, что масштабная тренировка в День бокса проходит в Кемерове уже в третий раз. Неслучайно. Ведь боксом в области занимается более 10 тысяч человек. И сами спортсмены к этому празднику относятся, как к большому событию, которое популяризирует их вид.