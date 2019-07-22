Режим «чёрного неба» ввели в Кемерове

Накануне жители Кузбасса обратили внимание — воздух в регионе не совсем чист. Он мутнеет из-за частичек пыли, дыма и гари.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра пояснили: это последствия лесных пожаров Красноярского края. Погодные условия, такие как северный ветер со скоростью 5-10 м/с и отсутствие осадков, способствовали поступлению в Кузбасс воздушной массы с соседнего региона. При этом МЧС России по Кемеровской области успокаивает: в Кузбассе очагов возгорания не обнаружено.

Из-за сложившейся метеорологической ситуации для предприятий региона введён режим по ограничению выбросов в атмосферу.