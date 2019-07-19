В Кемерове прошел межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр для людей с ограниченными возможностями здоровья

Вопреки обстоятельствам. Люди с ограниченными возможностями здоровья тоже играют в КВН. Первый раз в фестивале участвовали всего 4 команды из сибирских регионов. В этом году их уже 9.

В течении трёх дней для участников были организованы игры: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», шахматы. Вишенкой на торте стал КВН. На протяжении года каждый участник готовился к фестивалю. Несмотря на проблемы со здоровьем, они танцуют и поют.

Сборная Кузбасса заняла второе место, но для команды это — лишь стимул к развитию. Первое место и гарантированный проход в полуфинальную игру в Санкт-Петербурге получила команда «Шишки» Алтайского края.

Победители уходили со сцены со слезами счастья на глазах. Остальные уже продумывали стратегию, как удивят жюри в следующем году.