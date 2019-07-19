«Ноль отходов». Волонтёры экодвижения призывают принять участие во всероссийском флешмобе

«Ноль отходов». На первый взгляд незамысловатое название акции характеризует философию жизни тех, кто не живёт по принципу «после меня хоть потоп».

Многие предметы быта, которые упрощают нам жизнь, имеют свои особенности утилизации. Попадая на общую свалку, под воздействием внешних условий они разлагаются и наносят вред окружающей среде. Для того, чтобы избежать этого во многих городах существуют программы по разделению мусора и пункты приема различных видов вторсырья.

Приучить себя к таким правилам жизни не так уж и сложно. Нужно просто начать с чего-то. Участие в этом флешмобе – отличный повод!