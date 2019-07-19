Бережливое производство. Медицина Кузбасса развивается и в этом направлении

Так, в городской больнице №2 изменения коснулись как внешнего облика, так и работы персонала.

Регистратура городской больницы №2 оснащена по всем современным требованиям. Особое внимание уделено цветовой гамме отделений и навигации. Новая мебель и специальные приспособления для людей, ограниченных в передвижении. Система организации обслуживания дополняется новыми должностями.

Подобная работа проделана в детской поликлинике и других отделениях больницы. В ближайшее время ожидается поступление цифрового оборудования. Всё создается для того, чтобы ресурсы медучреждения охватывали всех нуждающихся.