О событиях дня в регионе — в рубрике «Это обсуждают»

1.«Крепче стали». Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Владимир Машков снялся в фильме. Кинокартина посвящена Дню металлурга в Новокузнецке. Об этом сообщается в аккаунте актёра в социальной сети Instagram.

2.Сегодня самолеты не смогли приземлиться в кемеровском аэропорту. Причина — плохие метеоусловия. Информация о перенаправлении рейсов в соседний регион появилась в официальной группе кемеровской воздушной гавани. Согласно сообщению, все три московских утренних рейса улетели вместо Кемерова в Новосибирск. После того, как погодные условия стали лучше, самолеты вернулись в аэропорт имени Алексея Леонова.

3.В центре Кемерова устанавливали понтонный мост. С 2016 года он каждое лето соединяет Притомскую набережную и остров Кемеровский. 18 июля специалисты службы спасения приступили к монтажу. Сегодня работы завершили. Переправа состоит из скрепленных между собой пластиковых модулей. Её общая длина достигает 140 м, а ширина — 2,5 м. Специалисты уверяют — конструкция надежная.

4.Рев моторов, запах битума и свежеуложенного асфальта практически ежедневно ощущается в разных уголках Калтанского округа. Привести дорожное хозяйство в порядок пока позволяет погода — задача первостепенная. И если первоначально дорожники пытались скрыть ямки при помощи песчано-гравийной смеси, то уже в конце мая занялись основательным ремонтом. Его выполнение контролируется в первую очередь со стороны администрации округа и представителей общественных организаций. Ну а главный вердикт вынесут водители — скоро им самим представится возможность оценить работу дорожников.

5.Приют для животных. Островок доброты в Анжеро-Судженске в этом году получил второй президентский грант в размере более миллиона рублей. Деньги пойдут на стерилизацию животных и строительство вольеров. Уже к осени планируется построить 11 крытых загонов каждый по 5,5 метров в длину, и до 3 метров в ширину.