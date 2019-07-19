На родине кузбасских динозавров скоро появится новая спортивная площадка

Жители села Усть-Серта Чебулинского района присоединились к областной программе «Инициативное бюджетирование».

До родины динозавров — несколько минут на машине. От Усть-Серты до Шестаково — 14 километров. Местные жители шутят: эту детскую площадку рядом с местной школой видели даже знаменитые кузбасские пситтакозавры.

Кроме центральной улицы, местного пляжа и приусадебных участков сходить детям Усть-Серты некуда. На собрании жителей было решено: в центре нужна современная детская спортивная площадка. Идею отправили в администрацию области. Проект стал одним из победителей конкурса «Твой Кузбасс — твоя инициатива».

Жители городов и районов активно голосуют за благоустройство мест захоронений и территорий мемориальных комплексов, спортивных и детских игровых площадок. В проекте «Твой Кузбасс — твоя инициатива» приняли участие 123 тысячи человек.

Благоустраивают территории за счет местных жителей, администраций городов и районов. Большинство финансируется из областного бюджета. К первому сентября возле усть-сертинской школы появится большая спортивная площадка. Так что по пути на экскурсию в Шестаково можно будет позаниматься спортом. Правда, скорее всего, тренажеры и качели будут заняты местными жителями.