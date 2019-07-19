Летним каникулам быть. В эти дни в Кузбассе отдыхает порядка 140 детей из Иркутской области

Об этом договорились губернатор пострадавшей от паводка территории Сергей Левченко и глава Кузбасса Сергей Цивилев. Ребята отдыхают в губернаторской кадетской школе-интернате. Для них ежедневно организуют различные развлекательные программы.

Всего несколько дней в Кузбассе, и они выучили наш гимн. Теперь их сложно отличить от местных ребятишек. Признаются, встретили тепло. Скучать совсем некогда. Игры, конкурсы и весёлое общение. Свободного времени едва хватает на звонки родным, оставшимся в Иркутской области.

Больше 60 мальчишек и девчонок разных возрастов. Тулун — город небольшой. Практически все дети знакомы друг с другом. От этого им ещё комфортнее. Сплотившись, вместе переживают общее горе.

А сегодня ребят ждала зарядка с настоящим Олимпийским чемпионом Евгением Чигишевым. Небольшая история о спорте и, конечно, разминка. Чтобы сдача нормативов ГТО прошла без травм. Как выяснилось, многие ребята с этим комплексом не знакомы вовсе. Но справились легко.

Совсем скоро дети отправятся домой, в Тулун. Но своё небольшое путешествие в Кузбасс они запомнят надолго.