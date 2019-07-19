Безопасность на первом месте. В областной столице закрыли третий крупный торговый комплекс

Сотрудникам дали три дня, чтобы забрать свои вещи. Магазины опечатаны.

Рабочий день для людей закончился в час дня. Дело в том, что сегодня в Кемерове закрыли очередной коммерческий центр. Приостановить работу торгового комплекса «Я» — такое решение вынес районный суд одному из самых крупных магазинов в городе. Иск о прекращении деятельности подал прокурор Центрального района города Кемерово.

Контролирующие органы неоднократно выявляли в торговом центре «Я» нарушения пожарной безопасности, но магазин продолжал работу. Сегодня судебные приставы опечатали все помещения.

По данным официального сайта ТЦ, в нём находилось более 70 бутиков. В ближайшее время будет проведено собрание с арендаторами, на котором людям расскажут о сложившейся ситуации.

Это уже третий торговый центр в Кемерове, закрытый по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности.