В Новокузнецке построят завод, который будет поставлять производителю стали кислород, азот и аргон

На промышленной площадке уже подготовили место — семь с половиной тысяч квадратных метров.

Начало положено. В Кузбассе появятся две воздухоразделительных установки. Они повысят энергоэффективность и общий уровень экологичности производственного процесса в Новокузнецке. На строительство выделено около 130 млн евро инвестиций. Старт производства ожидается в 2021 году.

Кузбасс стал первым регионом за Уралом, с которым французская компания организовала совместный долгосрочный проект. Поставка очищенного кислорода будет осуществляться и в учреждения здравоохранения области. Это станет одним из совместных проектов в будущем. Но первым делом — подать важные молекулы на производство. Это планируют сделать уже в июле 2021-го.

Сотрудничество администрации региона, металлургов и французской компании открывает новую культуру производства. А вместе с ним — новые технологии и новые рабочие места. По словам губернатора, в рамках социального соглашения правительство Кузбасса будет поддерживать экологический проект на всех уровнях.