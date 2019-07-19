3664 кузбасских семьи получили гуманитарный уголь

По данным департамента угольной промышленности, малообеспеченным жителям региона с начала июня доставлено более 14, 5 тыс. тонн топлива. Это 35% от запланированного объема. Напомним, ежегодная акция по раздаче угля населению в Кузбассе началась 1 июня и продлится до конца августа. Участие в акции принимают граждане старшего поколения, размер пенсии которых не превышает 150% прожиточного минимума, а также малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, которые не имеют льгот на приобретение угля по федеральному или региональному законодательству.