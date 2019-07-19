Сегодня дети из Иркутской области сдали нормативы комплекса ГТО

Пострадавшие от наводнения отдыхают в губернаторской кадетской школе — интернате. Всего в Кузбасс из соседнего региона приехали 137 ребят. Для них ежедневно организуют разные развлекательные программы. Игры, конкурсы и весёлое общение. Свободного времени едва хватает на звонки родным, оставшимся в Иркутской области. Больше 60 мальчишек и девчонок разных возрастов. Тулун — город небольшой. Практически все дети знакомы друг с другом. От этого им ещё комфортнее. Сегодня ребят ждала зарядка с настоящим олимпийским чемпионом Евгением Чигишевым. Небольшая история о спорте и, конечно, разминка. Чтобы сдача нормативов ГТО прошла без травм. Как выяснилось, многие ребята с этим комплексом не знакомы вовсе. Но справились легко.

