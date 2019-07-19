Сергей Цивилев встретился с представителями РЖД и угольных компаний

Обсудили взаимодействие в период снижения цен на твёрдое топливо. Средняя цена на уголь сейчас на уровне 2016 года. А вот транспортные затраты растут. Это приводит к убыточности российских компаний. Сергей Цивилев подчеркнул, для предотвращения падения цен на уголь сделано многое. Так с сентября РЖД увеличит перевозки продукции на Дальний Восток. Экспортная надбавка на доставку топлива на станции Северо-Кавказской железной дороги временно отменены. Губернатор предложил руководителям угольных компаний проанализировать планы дальнейшего развития.