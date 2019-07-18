О событиях дня в регионе — в рубрике «Это обсуждают»

1.Суд снова запретил открывать «Лапландию». Соответствующее определение было принято накануне, 17 июля, в ответ на ходатайство владельца. «Лапландию» — один из крупнейших торговых центров столицы Кузбасса — закрыли в апреле текущего года по решению суда. На этом настояла администрация города. Ранее сообщалось, что в соответствии с прошлым решением суда от 12 июля ТЦ можно будет начать работу только через 30 дней – 12 августа.

2.В Анжеро-Судженске начался ремонт дорог. В этом году в порядок приведут 3,5 километра проезжей части. Сейчас подрядная организация работает в районе второй шахты. Убирается придорожная поросль, формируются водоотводные каналы. Старый асфальт будет использован для отсыпки улиц, также нуждающихся в ремонте. Помимо дорожного полотна предстоит сделать тротуар, около образовательного и дошкольного учреждений поставить регулируемые светофоры. Вернутся и обновлённые остановочные павильоны. В полном объёме работы планируют завершить к середине августа.

3.Пройти неравнодушно возле этого дома просто невозможно. Много лет семья из Калтанского городского округа своими руками создаёт красоту в своем дворе. Причём супруги украшают территорию не только цветами, но и сказочными героями, сделанными из подсобного материала. Ничего не выбрасывается. Каждая баночка, бутылочка и даже старое автомобильное колесо — деталь нового произведения искусства.

4.На таштагольском стадионе «Горняк» Центр социального обслуживания населения начал проводить обучающий курс для пожилых людей по правильной ходьбе со специальными палочками. Наталья Григорьева — специалист по социальной работе — в течение месяца обучалась скандинавской ходьбе в Новокузнецке. Сегодня она готова поделиться приобретенными знаниями.