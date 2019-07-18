Предприятия региона продолжают осваивать принципы бережливого производства

Такие, к примеру, как система организации рабочего пространства. «Кузбасская энергосетевая компания» использует ее уже во всех филиалах.

Каждый инструмент на своем месте. Все под рукой и нет ничего лишнего. Рациональная организация рабочего пространства — главный принцип системы «5С». Ее разработали японцы, для которых эффективность труда начинается с порядка. «Кузбасская энергосетевая компания» уже не первый год внедряет в своих филиалах принципы бережливого производства, которые способствуют увеличению производительности труда, экономии времени и совершенствуют корпоративную культуру. В прокопьевском филиале систему «5С» в этом году внедрили в работу цеха по ремонту трансформаторов.

В Калтане сотрудники филиала принципы бережливого производства используют буквально во всем. Оборудование, средства защиты и инструменты находятся в специальных шкафах и на стеллажах. Это ключевое условие минимизации затрат времени на непродуктивные поиски. Переоборудовали даже автомобили оперативно-выездной бригады.

Благодаря принципам бережливого производства удается «беречь» не только время, но и ресурсы. Автоматические датчики регулируют подачу тепла во всех помещениях. В зависимости от погодных условий и нерабочего времени. Благодаря этой системе за 5 месяцев филиалу удалось сэкономить более восьмидесяти тысяч рублей.

В планах компании — продолжить улучшение производственных процессов, направленных на рост производительности труда, снижение себестоимости и повышение качества производственной деятельности.