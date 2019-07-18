Пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде подростков выписали из больницы

ЧП в г. Берёзовском произошло в начале июня. Трое несовершеннолетних попали в аварию на железнодорожном переезде. За их жизни боролись лучшие медики Кузбасса. Сегодня специалистов лично наградил Сергей Цивилев.

12, 15 и 17 лет. Игры подростков едва не закончились смертью. Машина за мгновение превратилась в груду металла. А в то, что выживут сами несовершеннолетние не верили даже врачи. Многочисленные переломы и сотрясения. Сегодня дети, уставшие от больничных коек, наконец-то возвращаются домой. Благодаря им. Настоящим профессионалам.

На личном контроле ситуацию держал Сергей Цивилев. Уже спустя несколько часов после трагедии он был на месте. Успокаивал матерей подростков. Общался с врачами. К операциям и уходу за парнями были привлечены лучшие специалисты.

Они доказали: медицина в Кузбассе — на высочайшем уровне. Большой организм. И все работают слаженно, как часы. Каждое звено выполняет определённую работу.