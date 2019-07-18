Собранные в Кузбассе автомобили смогут продавать по всей Сибири.

Встреча губернатора Кузбасса с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным состоялась в областной столице. Обсудили перспективы сотрудничества предприятия и региона.

Сервисное обслуживание техники и продажа готовых автомобилей не только для Кузбасса, но и для всего СФО будет осуществляться на базе ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ». Сейчас помещение расширяют и оснащают необходимым оборудованием. Центр обещают сдать в эксплуатацию до конца года.

«В Центре смогут продавать для регионов Сибирского Федерального округа собранные в Кузбассе автомобили, а достигнутые договоренности откроют новые перспективы для развития Кемеровской области как автомобилестроительного региона», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Также обсудили вопросы обеспечения региона пассажирским транспортом, создания системы управления пассажирскими перевозками и обновления автопарка. Первым шагом станет предоставление ПАО «КАМАЗ» электробуса для его испытания в наших климатических условиях.

Кроме того, состоялось подписание соглашения между Правительством Кемеровской области и ПАО «КАМАЗ» для обеспечения сотрудничества по реализации научно-технических и инновационных проектов в рамках НОЦ «Кузбасс». Документ позволит организовывать совместную деятельность по разработке и внедрению новых технологий.