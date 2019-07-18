В Кузбассе откроется выставка «Русский проект»

Продолжается реализация проекта «Знай наших!», посвященного 300-летию промышленного освоения Кузбасса. Он предполагает серию выставок, презентующих творчество российских художников – выпускников Кемеровского областного художественного училища (ныне колледжа).

Сегодня (18 июля) открывается третья по счету выставка «Русский проект», посвященная творчеству художника Юрия Юрасова.

Юрий Николаевич Юрасов поступил в Кемеровское художественное училище в год его основания (1972г.) и стал представителем первого выпуска в 1977 году. Участник выставок с 1978 г., член ВТОО «Союз художников России» с 1991-го. Преподавал в училище (1986–1990). Один из организаторов и постоянный участник выставок «Бедная Лиза» (1989–1999) – выставок группы кемеровских художников, сотрясавших в постсоветские времена устои традиционного искусства. Теперь живет в Москве с 2004 года.

В презентации представлено 54 живописные работы: портреты, натюрморты, пейзажи. Большинство из них принадлежит собранию автора, немногие – частным лицам, немало – коллекции КОМИИ. Юрий Юрасов специально приедет из Москвы на открытие выставки «Русский проект».