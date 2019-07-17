Главный трофей российского хоккея — кубок Гагарина — вновь побывал в Новокузнецке

На этот раз его привез в южную столицу Кузбасса третий новокузнечанин, который стал обладателем кубка в составе ЦСКА — голкипер Илья Сорокин.

Чтобы подойти к кубку, взять автограф и сфотографироваться с Ильёй Сорокиным в торговом центре, где выставили трофей, собралась большая очередь. И это несмотря на то, что полмесяца назад кубок Гагарина уже побывал в Новокузнецке с двумя другими местными воспитанниками — нападающими ЦСКА Иваном Телегиным и Кириллом Капризовым. Тогда не все успели в отведенное время попасть в драмтеатр, чтобы увидеть кубок и его обладателей. Илья Сорокин обещал выстоять до последнего.

Болельщики стали собираться заранее. Илья Сорокин с кубком приехал тоже раньше назначенного времени. За три с небольшим часа он успел раздать автографы и сфотографироваться со всеми желающими. По приблизительным подсчетам, мероприятие посетили около полутора тысяч человек.

Кстати, новокузнецким любителям хоккея Илья вдвойне благодарен — несколько лет назад они помогли ему приобрести вратарскую амуницию. В то время в «Металлурге», выступающем еще в КХЛ, денег было совсем немного. Болельщики бросили клич на сбор средств для команды. Но когда стало ясно, что «Металлург» сам справится и дотянет до конца сезона, на собранные деньги — 245 тысяч рублей — было решено приобрести форму для молодого и перспективного голкипера Ильи Сорокина.

Повторным визитом в Новокузнецк кубок Гагарина завершал свой вояж по югу Кузбасса. Днем ранее трофей побывал в Междуреченске, где Илья Сорокин провел детство и где он начинал заниматься хоккеем.

Набравшись на малой Родине массы впечатлений и положительных эмоций, Илья поблагодарил всех за теплую встречу, которая, несомненно, послужит дополнительным стимулом для будущих побед.