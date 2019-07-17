В Кузбассе открыт юнармейский разведвзвод имени Героя России Сергея Цветкова

Во время учебно-полевых сборов для учащихся кемеровской школы №74 состоялась церемония открытия. Юные бойцы прошли настоящую полосу препятствий. Строевая и огневая подготовка, полевые выходы на поиски диверсионной группы, тяжелая трасса из шестнадцати препятствий с имитированными взрывами, горящими танками и дымовой завесой.

Это первые подобные для школьников учения в обстановке, приближенной к военной. Самым сложным испытанием для юнармейцев оказалась подземная траншея. Пройти его отважились на все.

Настоящую боевую полосу препятствий ребята проходили под строгим наблюдением спецназовцев. Подготовкой юнармейцев занимались офицеры отряда специального назначения «Кузбасс» и батальон военной разведки воинской части г. Юрга.

Юным бойцам вручили свидетельство о присвоении новому патриотическому объединению имени Героя России старшего лейтенанта отряда специального назначения «Кузбасс» Сергея Цветкова. Он погиб в марте 2009 года во время контртеррористической операции в Республике Дагестан. Из рук наставников — офицеров спецназа Росгвардии Кузбасса — школьники получили удостоверения, нагрудные знаки и флаг военной разведки.