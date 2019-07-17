О событиях дня в регионе — в нашей рубрике «Это обсуждают»

1.Стала известна предварительная причина возгорания на шиноперерабатывающем предприятии Калтана. По информации сотрудников МЧС, пожар произошёл из-за нарушения требований безопасности при проведении сварочных работ. Напомним, в минувшую субботу, 13 июля, на предприятии, расположенном рядом с железнодорожным вокзалом города, началось возгорание. Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 16:34. Полностью горение ликвидировали почти семь часов спустя.

2.Юлия Мурашова из Анжеро-Судженска стала лауреатом 2 степени Всероссийского конкурса для библиотек «В гостях у Пушкина». Она поставила мини-спектакль одного актёра по «Сказке о попе и работнике его Балде». С видеосъёмкой и монтажом помогали коллеги.

3.Из разных регионов России всё чаще приходят сообщения о выходе диких животных к людям. Они проникают в дома, гуляют по улицам городов. На прошлой неделе на Лесной Поляне в Кемерове прогуливался лось. В этот раз сообщение пришло из Киселёвска. Видео с вышедшим из зоны привычного обитания животным попало в сеть и вскоре распространилось. Охотоведы принялись за работу. К счастью, лося удалось вернуть обратно в лес.

4.Местный житель в Кемерове поделился в сети видеозаписью, на которой видно, как вокруг канализационного люка передвигаются крысы. Грызуны — опасные животные, которые переносят массу различных инфекционных заболеваний. Действие в видео происходит на проспекте Химиков вблизи многоэтажек и детских садов.

5.Второй автопробег «Доступная среда — равные возможности» прошел в Таштагольском районе. В путь отправились члены отделения Всероссийского общества инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, для которых это — огромная возможность встряхнуться, пообщаться друг с другом и узнать больше о родном крае. Маршрут берёт начало в Мундыбаше, проходит через Кас, Поспелово, Таштагол. Автопробег закончится в Усть-Кабырзе.